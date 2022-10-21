Росіяни замінували дамбу Каховської ГЕС: Жданов пояснив, чому її ніколи не підірвуть

Росіяни ніколи не підірвуть заміновану дамбу Каховської гідроелектростанції (ГЕС), адже постраждають більше від цього самі.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

Він пояснив, що правий берег річки Дніпро набагато вищий, ніж лівий. Тобто якщо ми будемо перебувати на правому березі, нам абсолютно нічого не загрожує.

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"А ось лівий берег більш рівнинний, і там можуть бути досить великі затоплення. Починаючи від Каховки, Нової Каховки і туди далі. Ось це все може бути затоплено хвилею", - сказав Жданов.

Крім того, внаслідок підриву дамби без води залишиться Крим, який окупований Росією. Каховська ГЕС тримає рівень води для наповнення Північно-Кримського каналу. Якщо у Дніпрі рівень падає - Крим залишається без води.

ГЕС також впливає на рівень води у Дніпровському водосховищі, яке використовується для охолодження реакторів Запорізької АЕС.

"Вони, виходить, будуть сидіти на розпеченій сковорідці, проблема буде в охолодженні реакторів... Реактор не може бути без системи охолодження, він плавиться, і оплавлення може призвести до неконтрольованого викиду радіації", - додав Жданов.

Нагадаємо, про те, що російську окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він попередив про катастрофічні наслідки, якщо ворог наважиться на це.

Росіяни хочуть підірвати дамбу Каховської ГЕС

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