Росіяни замінували майже усі місця масових поховань українців - Монастирський

Російські окупанти під час відступу мінують масові поховання українців, яких вони жорстоко вбили.

Про це 13 жовтня в етері телемарафону сказав очільник МВС Денис Монастирський.

Денис Монастирський повідомив, що майже в кожному звільненому населеному пункті України поліція знаходить місця масових поховань. Окупанти настільки цинічні, що мінують навіть могили закатованих українців.

"Щоб підійти до братської могили біля-будь якого міста, на жаль, нам доводиться викликати саперів", - сказав міністр.

Денис Монастирський повідомив, що у 339-ти звільнених населених пунктах Донецької, Харківської і Херсонської областей поліція вже відновила роботу.

Масові поховання українців у звільнених населених пунктах

Російські окупанти, відходячи, залишають після себе масові поховання українців. Так було у звільнених Бучі, Ірпені Ізюмі, Лимані, Святогірську та інших населених пунктах.

Так, у звільнених населених пунктах Донецької області виявили 35 місць поховань. В одній із братських могил поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на другій локації спочивають більше сотні цивільних. Людей ховали родинами.

В Ізюмі масове поховання знайшли у лісосмузі. Там рятувальники спільно з іншими службами ексгумували 447 тіл.

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