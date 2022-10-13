Росіяни замінували майже усі місця масових поховань українців - Монастирський

Правоохоронцям, щоб почати ексгумацію, доводиться викликати саперів.
Російські окупанти під час відступу мінують масові поховання українців, яких вони жорстоко вбили.
Про це 13 жовтня в етері телемарафону сказав очільник МВС Денис Монастирський.
Денис Монастирський повідомив, що майже в кожному звільненому населеному пункті України поліція знаходить місця масових поховань. Окупанти настільки цинічні, що мінують навіть могили закатованих українців.
"Щоб підійти до братської могили біля-будь якого міста, на жаль, нам доводиться викликати саперів", - сказав міністр.
Денис Монастирський повідомив, що у 339-ти звільнених населених пунктах Донецької, Харківської і Херсонської областей поліція вже відновила роботу.
Масові поховання українців у звільнених населених пунктах
Російські окупанти, відходячи, залишають після себе масові поховання українців. Так було у звільнених Бучі, Ірпені Ізюмі, Лимані, Святогірську та інших населених пунктах.
Так, у звільнених населених пунктах Донецької області виявили 35 місць поховань. В одній із братських могил поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на другій локації спочивають більше сотні цивільних. Людей ховали родинами.
В Ізюмі масове поховання знайшли у лісосмузі. Там рятувальники спільно з іншими службами ексгумували 447 тіл.
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