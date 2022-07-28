Росіяни запускали ракети різного калібру з трьох напрямків: деталі ранкової атаки

Війська країни-терористки Росії зранку 28 липня завдали масового ракетного удару по Україні.
Окупанти вдарили по територіях країни ракетами різного класу. Їх запускали з трьох напрямків.
Про це в коментарі "УП" повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
З його слів, росіяни випустили "Калібри" з акваторії Чорного моря, "Іскандери" - з району Зябрівка Гомельської області Білорусі, а ракети Х-22 - з дальніх бомбардувальників Ту-22м3, що базуються на аеродромі Шайківка в Росії.
Всього російські окупанти випустили близько 20 ракет. ППО не вдалося збити усі ворожі ракети.
Як повідомлялося, у Мережі опублікували фото запуску ракет з білоруського аеродрому Зябрівка, що в Гомельській області. Там перебуває до 10 одиниць зенітних ракетних комплексів С-300/400 і, ймовірно, щонайменше 2 оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". Зазначається, що загалом від 05:23 до 06:29 було з Білорусі запущено близько 25 ракет.
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