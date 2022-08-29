Росіяни запускають ракети по житлових будинках у Миколаєві: є загиблі

Загарбники відкрили вогонь по житлових будинках у Миколаєві: уже відомо, що є загиблі.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Виродки-окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий та цивільні у будинках. Залишайтеся в укриттях. Журналістів прошу нічого не повідомляти - поспішати нікуди, перевіряйте ще раз очима інфу. Усі служби працюють", - наголосив голова Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти у понеділок, 29 серпня, масовано обстрілюють центр Миколаєва.

Зазначимо, що повітряну тривогу в Миколаєві та області оголосили о 15:20. Одразу після цього в місті почали лунати потужні вибухи.

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