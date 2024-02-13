Росіяни запустили авіаракету на Одесу: як відпрацювала ППО і які наслідки (фото)

Ворог запустив керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації.
Російські війська вдень 13 лютого запустили по Одесі керовану авіаракету Х-59, яку збили сили ППО. Уламки ракети завдали пошкоджень.
Про це повідомила Одеська міськрада з посиланням на Сили оборони півдня України.
Вдень 13 лютого ворог спрямував по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря.
Українські сили ППО збили російську ракету в морі на підльоті до міста.
Уламки ракети пошкодили недобудову і скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні.
Постраждалих немає.
Аби убезпечення місцевих мешканців, на місці падіння уламків працюють вибухотехніки.
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Нагадаємо, в ніч проти 13 лютого окупанти атакували дронами Дніпро та район. Внаслідок удару по об'єкту енергетики були відключення світла та опалення у Дніпрі.
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