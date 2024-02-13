Росіяни запустили авіаракету на Одесу: як відпрацювала ППО і які наслідки (фото)

Російські війська вдень 13 лютого запустили по Одесі керовану авіаракету Х-59, яку збили сили ППО. Уламки ракети завдали пошкоджень.

Про це повідомила Одеська міськрада з посиланням на Сили оборони півдня України.

Вдень 13 лютого ворог спрямував по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря.

Українські сили ППО збили російську ракету в морі на підльоті до міста.

Уламки ракети пошкодили недобудову і скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні.

Постраждалих немає.

Аби убезпечення місцевих мешканців, на місці падіння уламків працюють вибухотехніки.

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Пошкодження в Одесі внаслідок падіння уламків збитої ракети / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

Пошкодження в Одесі внаслідок падіння уламків збитої ракети / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

Нагадаємо, в ніч проти 13 лютого окупанти атакували дронами Дніпро та район. Внаслідок удару по об'єкту енергетики були відключення світла та опалення у Дніпрі.

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