Росіяни запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю

Росіяни запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Запоріжжя, зокрема і ракетами.

У середу, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збили сили ППО.

Про це у повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

"На даний час обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби", - йдеться у повдомленні.

Своєю чергою, секретар міської ради Анатолій Куртєв просить місцевих мешканців бути обережними: "Ніколи не ігноруйте сповіщення про повітряну небезпеку і не розповсюджуйте фото та відео "прильотів".

До слова, о 03:22 в області повідомили про повітряну тривогу. Її скасували лише за три години - о 06:23.

Нагадаємо, радник керівника ОП Олексій Арестович прокоментував скупчення російських військ на окупованій частині Запорізької області. За його словами, жителям Запоріжжя наступ росіян поки не загрожує.

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