Росіяни запустили дивні повітряні кулі з кутовими відбивачами: що про це кажуть у Повітряних силах

У повітряному просторі України 14 лютого фіксуються кулі з кутовими відбивачами, які запустив ворог. Українська ППО слідкує за цими цілями.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП.

"Ймовірно, це повітряні кулі з кутовими відбивачами, про які ми говорили нещодавно (12 лютого було зафіксовано над Дніпропетровщиною –ред.). Українська Протиповітряна оборона радіолокаційно спостерігає ці повітряні цілі, які рухаються в повітряних потоках з невеликою швидкістю. В українському небі постійно чергує винищувальна авіація. Ситуація контрольована", - наголосив Ігнат.

За його словами, ці кулі можуть бути різного розміру (діаметром метр - півтора), але достатнього для підйому кутового відбивача. Росіяни використовують такі літаючі об’єкти для проведення розвідки, відволікання нашої ППО, як хибну ціль. Радіолокаційні відбивачі на них є засобом збільшення помітності.

Слід зазначити, що сьогодні, 14 лютого, Молдова також тимчасово закрила свій повітряний простір. Офіційно причину такого рішення у країні не назвали, однак у Мережі повідомляють, що причиною закриття повітряного простору став російський розвідувальний безпілотник, який залетів до повітряного простору Молдови.

На питання, чи могли такі повітряні об’єкти стати причиною закриття повітряного простору над Молдовою, Ігнат зазначив, що не має інформації щодо цього, однак такі кулі теоретично можуть залетіти в простір сусідніх іноземних держав, оскільки змінюють напрямок залежно від сили і напрямку вітру.

Після кількагодинного закриття Молдова знову відкрила свій авіапростір, проте причини паузи так і не назвали.

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