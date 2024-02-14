Росіяни запустили фейк про загибель бійців на полігоні під Селидовим: реакція ЗСУ

Агресорка Росія запустила інформаційно-психологічну спецоперацію про нібито загибель українських військових на полігоні під Селидовим на Донеччині 13 лютого.

Про це повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, росіяни почали розганяти інформацію про ураження ракетами "полігон" з бійцями 3 окремої штурмової бригади. Що більше - кремлівська пропаганда вигадали цифри про "сотні загиблих".

"Мовляв, ось як починає новий головнокомандувач ЗСУ. Зараз вже можна стверджувати напевно, що ця російська брехня випередила основні ракетні удари по Селидовому і околицях. Через бардак іпсшний "постріл" був передчасним і виявився холостим. Російський віз підчепили попереду коняки", - наголосив Лиховій.

Натомість, у зоні відповідальності угруповання ОСУВ "Таврія" "таких втрат, такої події районі Селидового не було взагалі".

"Та й якщо подумати. Який "полігон" за 20 км від лінії фронту? Які шикування, скупчення? Цього зараз немає і бути не може. Як і немає в районі Селидового тих військових частин, про які бреше московська пропаганда", - наголосив військовий.

Нагадаємо, напередодні російські Телеграм-канали поширили інформацію про нібито удар по полігону ЗСУ під Селидовим та велику кількість загиблих мобілізованих. У ЗСУ спростовують цей фейк та наголошують, що таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку.

Тим часом аналітики ISW зауважують, що росіяни навмисно перебільшують втрати ЗСУ. Вони також звернули увагу, що у грудні 2023 року Український центр протидії дезінформації попередив, що росіяни планували просувати інформаційні операції, спрямовані на зниження морального стану українців.

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