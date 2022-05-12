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Росіяни запустили крилату ракету по Запоріжжю: горить приватна будівля

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Росіяни запустили крилату ракету по Запоріжжю: горить приватна будівля

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації продовжує обстрілювати Запорізьку область. 

У четвер, 12 травня, російські війська запустили крилату ракету по обласному центрі. 

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що наразі інформацію щодо постраждалих внаслідок атаки держави-терористки уточнюють.

"Сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські  війська запустили крилату ракету по м. Запоріжжя. За попередніми даними горить приватна будівля", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що інформація про повітряну тривогу не з'являлася. Натомість у соцмережах повідомляли про те, що було чути вибухи у місті. 

Нагадаємо, 11 травня армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Запоріжжю. ППО вдалося збити ворожий об'єкт. Втім, уламки ракети впали у населений пункт біля обласного центру. Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом.

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