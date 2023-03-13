Росіяни запустили нову фейкову кампанію проти влади України: маніпулюють Бахмутом

Росіяни намагаються дискримінувати владу в Україні та зменшити підтримку від міжнародних партнерів. Для цього вони запустили нову хвилю фейків.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як зазначається, росіяни запустили чергову інформаційну атаку в соцмережах. З анонімних каналів вони поширюють рекламу з наміром зневірити українців у перемозі. Кампанія з розповсюдження фейків стартувала 11 березня.

Головні меседжі пропагандистів:

Битва за Бахмут програна Україною.

На Заході не вірять в Україну.

Командування Сила оборони вже втекло, а “хлопці відбиваються самотужки”.

США зменшують постачання зброї, бо буцімто впіймали українську владу на крадіжках постачань.

“Окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут та тим, що союзники залишать нас із ворогом напризволяще. Насправді це не так: Сили оборони міцно стоять у Бахмуті, а командувач Сухопутних військ Сирський постійно приїжджає на позиції. Захід продовжує постачати нам зброю та техніку у великих об'ємах, скоро її застосують під час контрнаступу”, - пояснили в Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, що у Путіна розповіли, чи готовий диктатор до "миру", та влаштували істерику через Києво-Печерську Лавру.

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