Росіяни запустили п'ять ракет по Харківщині з Бєлгорода: в ОВА розповіли про наслідки

Протягом всієї доби, 16 серпня, російські окупанти інтенсивно завдавали артилерійських та ракетних ударів по Харкову та області.

У середу, близько 05:00 Штаб оборони зафіксував запуск понад п'яти ракет із російського Бєлгорода. Одна з ракет вдарила в межах Слобідського району Харкова. Удари пошкодили житлові будинки, виникли кілька пожеж у Золочівській громаді.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби армія агресорки Росії кілька разів із РСЗО обстрілювала Салтівський район Харкова. Внаслідок атак пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, критична транспортна інфраструктура. Синєгубов наголошує, що постраждалих немає.

За 16 серпня окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Чугуївський, Богодухівський райони області. За попередньою інформацією, вдень у Золочеві окупанти артобстрілом влучали по території ліцею, пошкодили футбольний майданчик, зруйнували один житловий будинок, а два - пошкодили. В Ізюмському районі пошкоджена критична інфраструктура, горіла трава на відкритих територіях.

Вночі росіяни лише посилили удари, наголошують в ОВА. Після 21:00 внаслідок обстрілу загарбників горіли гаражі та техніка фермерського господарства у Чугуївському районі. Після 23:00 в Золочівській громаді Богодухівського району внаслідок обстрілу горів гараж та автомобілі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, у Золочеві з вибуховими травмами госпіталізували 22-річного чоловіка. Медики оцінюють його стан як середній.

В ОВА повідомляють, що на лінії зіткнення тривають інтенсивні бойові дії. Росіяни намагаються наступати неподалік Леб’яжого та Базаліївки. "Наші захисники дають ворогу гідну відсіч, завдають окупантам втрат. Бої на цій дільниці тривають. В районі Леб'яжого окупанти дистанційно мінують місцевість", - наголосив Синєгубов.

Як повідомлялося, у Миколаєві вночі 17 серпня під час повітряної тривоги прогриміли потужні вибухи. Російські окупанти обстріляли у місті ще один університет. У момент обстрілу в університеті був лише охоронець. На щастя, він не постраждав.

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