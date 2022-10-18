Росіяни запустили по Харкову 8 ракет: з'явилися подробиці ранкового удару

Поранених та загиблих внаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову 18 жовтня, попередньо, немає.

Вранці 18 жовтня армія РФ запустила по Харкову з російського Бєлгорода 8 ракет.

Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як розповів посадовець, наразі профільні служби обстежують території в трьох районах міста. За попередніми даними, поранених та загиблих внаслідок обстрілу немає.

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"Сьогодні близько 8:30 ворог запустив по Харкову з російського бєлгорода 8 ракет. Попередньо, постраждалих немає. Інформація уточнюється, профільні служби проводять обстеження, зокрема в Новобаварському, Основ'янському та Слобідському районах", - повідомив Синєгубов.

За даними ОВА, протягом 17 жовтня доби російські окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

У результаті атак минулої доби в Куп'янському районі поранено чоловіка 64 років. Його госпіталізували. Також вчора в Куп'янському та Чугуївському районах до медиків звернулися двоє чоловіків 74 та 67 років, які отримали поранення раніше.

Ранкові обстріли України

Станом на 9:00 18 жовтня офіційно підтверджено удари РФ по Киеву, Дніпру, Харкову і Житомиру. Як повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, у Дніпрі зафіксовано 2 "прильоти" в об‘єкт енергетичної інфраструктури.

Також за словами Тимошенка, у Житомирі росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.

Згодом він додав, що у Києві зафіксовано три прильоти по об'єкту енергозабезпечення.

Обстріл Харкова підтвердили мер Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов. Терехов повідомив, що за п'ять хвилин у Харкові було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного з промислових підприємств міста.

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