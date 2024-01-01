Росіяни запустили по Україні 90 "Шахедів" у новорічну ніч: скільки знищено

Російські війська у новорічну ніч атакували Україну 90 безпілотниками Shahed-136/131. Сили ППО знищили рекордну кількість дронів – 87.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ вранці 1 січня.

Окупанти у новорічну ніч випустили по Україні рекордну кількість ударних БПЛА типу Shahed, а саме – 90. Ворог здійснював атаку хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава (Крим), Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія).

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Також російські загарбники завдали удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з окупованих територій Херсонської і Запорізької областей.

Скільки дронів збила ППО

У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу по маршруту прямування безпілотників.

Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Ворожу атаку відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил. Так, захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих дронів – 87 із 90.

Сили ППО знищили 87 російських дронів у новорічну ніч / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня росіяни влаштували по Україні атаку дронами-камікадзе. Відомо про влучання БПЛА та падіння уламків у Львові та області, в Одесі, а також у Дніпрі та області.

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