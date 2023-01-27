Росіяни запустили по Україні ракету Х-55 з імітатором ядерної частини - Defense Express

У четвер, 26 січня, під час масованої атаки російська армія використала під час запуску ракети Х-55 з імітатором ядерної - так званої "спеціальної" бойової частини.

Про це повідомляє Defense Express з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що таку ракету було знищено силами ППО на підльоті до Києва з південно-східного напряму. Її уламки знайшли у районі Борисполя.

Видання пише, що вже не вперше окупанти застосовують Х-55 з масогабаритним макетом ядерного заряду. Зокрема, перший випадок був зафіксований ще 17 листопада 2022-го. Згодом Міноборони повідомили, що ще одну Х-55 з імітатором було знищено у Хмельницькій та Львівській областях - на дальностях 40 та 80 км від кордону країн-членів НАТО.

Фото: Defense Express.

Українські військові пояснюють, що РФ використовує Х-55 з імітаторами саме з метою відволікання на себе сил ППО.

Що стосується Х-101, то їх окупанти почали маскувати. Росіяни болгаркою зачищають серійні номери ракет, які вказують на рік і квартал виготовлення, партію і порядковий номер в ній. Втім, ідентифікація все ще можлива, бо внутрішні агрегати і вузли ракет теж мають маркування. Щоб його стерти, необхідно перебрати кожен зразок в заводських умовах.

Ракетний обстріл 26 січня

Зранку четверга в Україні було оголшено масштабну повіряну тривогу. Окупанти здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59. Протиповітряна оборона ЗСУ знищила 47 крилатих ракет.

Росіяни масовано атакували Київщину. У повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі були знищені ППО.

Через ракетний терор загинуло щонайменше 11 українців. В ДСНС повідомили, що в результаті терористичних атак РФ як дронами, так і ракетами були удари в 11 областях

Також було пошкоджено енергетичні об'єкти. Внаслідок ракетної атаки було запроваджено аварійні відключення світла в регіонах. Найбільше від російського терору постраждали Київська, Одеська та Вінницька області.

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