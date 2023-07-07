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Росіяни запустили по Запоріжжю ракети: куди поцілили окупанти та що відомо про наслідки

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Росіяни запустили по Запоріжжю ракети: куди поцілили окупанти та що відомо про наслідки

Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. / Фото: Associated Press

На місці події працюють екстрені служби.

Російська терористична армія 7 липня завдала ракетний удар по Запоріжжю. Окупанти обстріляли місто ракетами С-300 та поцілили в об'єкт інфраструктури. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. 

Російські терористи посеред дня запустили ракети С-300 по підприємству. За попередніми даними, потерпілих немає, проте там спалахнула пожежа. 

"Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали", - повідомив Юрій Малашко. 

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв додав, що через ракетну атаку російських терористів житлові будинки не постраждали. 

Доповнюється. 

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Дата публікації
Перегляди
621
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