Росіяни запустили по Запоріжжю ракети: куди поцілили окупанти та що відомо про наслідки

Російська терористична армія 7 липня завдала ракетний удар по Запоріжжю. Окупанти обстріляли місто ракетами С-300 та поцілили в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Російські терористи посеред дня запустили ракети С-300 по підприємству. За попередніми даними, потерпілих немає, проте там спалахнула пожежа.

"Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали", - повідомив Юрій Малашко.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв додав, що через ракетну атаку російських терористів житлові будинки не постраждали.

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