Росіяни запустили проти України черговий безглуздий фейк: канонізація пса Патрона та ікони з ним

Правда в тому, що про канонізацію пса Патрона не писали ні представники ПЦУ, ні україномовні чи англомовні медіа.

Користувачі соцмереж останнім часом поширюють дописи про те, що Православна церква України канонізувала пса Патрона. Проте ця інформація - фейк.

Про це повідомили в Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як зазначається, користувачі поширюють фейк про те, що у храмі, який належить ПЦУ, замість царських воріт на іконостасі вставили ікону з псом Патроном. За словами глави ПЦУ Епіфанія, канонізація пса допоможе залучити до церкви більше вірян, зокрема, дітей. Саме про такий наратив пишуть російські Telegram-канали.

“Правда: про канонізацію пса Патрона не писали ні представники ПЦУ, ні україномовні чи англомовні медіа. Немає й коментарів Епіфанія на цю тему у ЗМІ чи соцмережах, зазначили журналісти VoxCheck. А ікона, яку нібито виставили у храмі, була створена шахраями за допомогою штучного інтелекту, що підтвердив інструмент Hive Moderation”, - наголосили в Центрі.

Нагадаємо, що у Мережі запустили фейковий бот від імені Умєрова.

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