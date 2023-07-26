Росіяни запустили ракети "Кинджал": Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу в областях

Українців закликають бути у укриттях.
Російська терористична армія 26 липня під час масштабної повітряної тривоги здійснила пуски ракет "Кинджал".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Київщина – в укриття! Зафіксовано пуск Х-47 "Кинджал"!", - йдеться у повідомленні.
Жителів Києва та Житомира закликали терміново пройти до укриттів. Також зафіксовано рух ракет "Кинджал" у напрямку Хмельницької та Кіровоградської областей.
Нагадаємо, 26 липня повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, оскільки існує великий ризик ракетних ударів.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.
Під час повітряної тривоги у Хмельницькому чути вибухи.
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