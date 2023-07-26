Росіяни запустили ракети "Кинджал": Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу в областях

Українців закликають бути у укриттях.

Російська терористична армія 26 липня під час масштабної повітряної тривоги здійснила пуски ракет "Кинджал".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Київщина – в укриття! Зафіксовано пуск Х-47 "Кинджал"!", - йдеться у повідомленні.

Жителів Києва та Житомира закликали терміново пройти до укриттів. Також зафіксовано рух ракет "Кинджал" у напрямку Хмельницької та Кіровоградської областей.

Нагадаємо, 26 липня повітряну тривогу оголосили у всіх областях України, оскільки існує великий ризик ракетних ударів.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.

Під час повітряної тривоги у Хмельницькому чути вибухи.

Читайте також: