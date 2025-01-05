Росіяни застосовують менше танків та бронемашин: аналітики пояснили причини

Російські війська останніми тижнями зменшили використання бронетехніки під час штурмів на активних ділянках фронту, ймовірно, через значні втрати техніки та виснаження радянських запасів.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

"Російські війська значно скоротили використання бронетехніки та механізованих атак на Курахівському напрямку після значних втрат техніки у жовтні та листопаді 2024 року.

Речник української бригади, яка діє на цьому напрямку, заявив 3 січня, що російські війська перейшли до переважного використання піхоти для атак у цьому районі, застосовуючи бронетехніку здебільшого як вогневу підтримку піхотних штурмів", - йдеться у звіті.

Видання The New York Times 31 грудня повідомило, що український підполковник зазначив про все частіше використання російськими військами електричних скутерів, мотоциклів і квадроциклів під час штурмів на сході України. Це може бути частиною зусиль російських військових з компенсації втрат бронетехніки".

Нагадаємо, російські збройні сили почали використовувати у війні проти України техніку, яка раніше служила реквізитом на кіностудії "Мосфільм".

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