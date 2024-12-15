Росіяни застосовують на полі бою менше танків та бронемашин: Маломуж назвав причину

Російські окупанти почали використовувати під час штурмів менше танків та бронемашин, оскільки бронетехніку на полі бою ефективно знищують ЗСУ.

Таке пояснення зробив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж в ефірі телеканалу FREEДОМ.

“Наші війська мають дуже ефективні протитанкові засоби. Вже практично в кожному підрозділі — десятки систем, не лише “Джавеліни”, “Корсари”, але й інші ракетні системи та протитанкові ударні групи. Це дозволяє знищувати будь-які контингенти танків, БТР, БМП, броньованих машин”, - зауважив він.

Окрім того, за словами Маломужа, ефективну роботу українських артилеристів та протитанкістів доповнюють оператори дронів, які вдало “полюють” на бронетехніку ворога.

“Ми бачимо, що втрачено [росіянами] лише танків уже до 10 тисяч — це величезні танкові армії, якщо ми говоримо загалом по підрозділах. Втрачено по кілька десятків тисяч БТР, БМП та іншої техніки — це величезні втрати, Росія їх не може поповнити. Вже старі запаси вичерпуються”, — наголосив він.

За словами генерала Маломужа, російське командування змушене використовувати замість бронетехніки живу силу, застосовуючи малі групи для захоплення українських територій. Це справді дозволяє ворогові просуватися, проте ціною значних втрат особового складу під час “м’ясних штурмів”.

“За листопад [російські втрати] становили десь 45-46 тис. [військових] — це вже практично середня армія”, - зазначив він.

Нагадаємо, російські збройні сили почали використовувати у війні проти України техніку, яка раніше служила реквізитом на кіностудії "Мосфільм".

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