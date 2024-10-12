Росіяни застосовують нову тактику обстрілів у Миколаївській області – Кім

Росія використовує нову тактику обстрілів у Миколаївській області. Окупанти атакують великі склади, де теоретично щось може бути, без належної підготовки.

Про це заявив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону.

"Ворог продовжує щодня обстрілювати Куцурубську та Очаківську громади, але зараз перейшов до атак на інші території, зокрема Баштанський та Миколаївський райони, Снігурівську громаду, місто Миколаїв і його околиці", - зазначив Кім.

За його словами, що окупаційна армія б’є по об’єктах критичної інфраструктури. Вона хоче залишити жителів області без електроенергії та тепла, але через низьку якість розвідданих часто завдає ударів по фермерських господарствах та іншим невійськовим цілям.

"Перше, вони націлені на об'єкти критичної інфраструктури, щоб позбавити нас світла і тепла. Друге, вони намагаються вражати військові цілі, але через погану розвідку потрапляють по фермерських угіддях", - сказав начальник ОВА.

Нагадаємо, за даними ООН, вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні 2024 року.

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