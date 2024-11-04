Росіяни застосовують нову тактику використання "Шахедів" – деталі

Ворожі безпілотники зараз запускаються групами і фактично для кожного безпілотника розробляється індивідуальний маршрут.

Росіяни застосовують нову тактику запускання "Шахедів": більшість з дронів кружляє над містами без бойової частини.

Про це сказав провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в ефірі "Київ 24".

За його словами, ворог має на меті психологічно залякати населення України.

"Шахеди" зараз запускаються групами і фактично для кожного безпілотника розробляється індивідуальний маршрут – не так, як раніше, коли "Шахеди" цілими групами йшли за однаковим маршрутом. І деякі "Шахеди" дійсно після декількох поворотів, після заходу з тилу, наприклад, на Київ з Житомірської області, а не зі сходу заходять, так само і на інші міста, шукаючи низької щільності нашої ППО", – пояснив Романенко.

Він додав, що "Шахеди" з бойовою частиною заходять на цілі, а значна кількість різних безпілотників просто кружляють на більш великій висоті, створюючи враження що летять з усіх боків.

"І це психологічно має впливати на населення. Кілька разів казали, що "Шахеди" просто кружляють. Так, вони можуть кружляти, але, скоріш за все, це "Шахеди" без бойової частини", – додав він.

Нагадаємо, днями ворог гатив по Україні "Шахедами" з термобаричною бойовою частиною, повідомили в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

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