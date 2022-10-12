Росіяни застосовують в Україні ручні гранати хімічної дії: який вони мають вигляд (фото)

Окупаційні війська Росії використовують ручні сльозогінні газові гранати К-51 у війні проти України.

Росіяни за допомогою безпілотника намагалися скинути гранату К-51 з речовиною є сильноподразливою.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що ворожий безпілотник, який ніс гранату хімічної дії, знешкодили підрозділи Сил оборони України у Запорізькій області.

"Використовуючи безпілотні літальні апарати, противник намагається вразити наш особовий склад та застосовує ручні сльозогінні газові гранати К-51. Так, підрозділи Сил оборони України у Запорізькій області, за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, знешкодили ворожий безпілотний літальний апарат, який ніс гранату К-51 з сильноподразливою речовиною", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що російські окупанти вкотре порушують всі правила та звичаї ведення війни.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії заявило, "шахіди" мають лише невелике вибухове навантаження. Тож, як вважають британські фахівці, навряд чи ці дрони будуть задовільно виконувати функцію "глибокого удару", для якої Росія, ймовірно, прагнула їх використати.

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