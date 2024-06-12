Росіяни застосували для удару по Києву модифіковані ракети: у чому їх небезпека – експерт

Після збиття бойова частина ракети може завдати шкоди через касетні суббоєприпаси.

Для удару по Києву, якого було завдано 12 червня, російська терористична армія застосувала нову модифікацію ракети Х-101.

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський у коментарі телеканалу "Еспресо" розповів, у чому небезпека цієї зброї.

"Одна із боєголовок має касетне спорядження і проблема в тому, якщо ця ракета збивається, все одно касетні боєприпаси випадають із ракети й уражають ціль на великій площі", - пояснив він.

За його словами, раніше після збиття ракети її бойова частина, яка не розірвалася, вже не становила небезпеки, а тепер вона може завдати шкоди через касетні суббоєприпаси.

"Це також пояснює парадокс, що збили все, але потім уламки завдали багато шкоди, бо уламки споряджені касетними боєприпасами", - наголосив Іван Киричевський.

Нагадаємо, вночі РФ потужно вдарила крилатими ракетами і дронами. Зокрема, росіяни застосували один "Кинджал" та чотири крилаті ракети Х-101/Х-555. ППО знищила всі цілі.

Зокрема, країна-агресорка РФ здійснила потужний комбінований удар по Києву. Повітряна тривога тривала майже дві години. За попередніми даними, в столиці минулося без постраждалих та руйнувань.

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