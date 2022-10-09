Росіяни застосували дрони-камікадзе "Шахід" на Полтавщині: влада розповіла подробиці

Російські війська вдень 9 жовтня намагалися здійснити атаку на Кременчук Полтавської області за допомогою дронів-камікадзе "Шахід".

Українська ППО збила декілька "шахідів" в Полтавській області, якими росіяни намагалися атакувати регіон, зокрема місто Кременчук.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

"Сьогодні (9 жовтня. - Ред.) силами ППО було збито декілька БПЛА-камікадзе "Шахід" в нашому регіоні! Дякуємо силам ППО", - написав мер.

Міський голова закликав громадян, у разі виявлення "шахідів", одразу прямувати до укриття та повідомляти на лінію 102.

Як повідомлялося, у Кременчуці Полтавської області 9 жовтня пролунали вибухи.

Зазначимо, що росіяни не вперше атакують Кременчук. Навесні цього року окупаційні війська за кілька обстрілів розбомбили нафтопереробний завод.

Під час чергової атаки 24 квітня, у Великодень, армія РФ випустила по місту 9 ракет. У результаті обстрілу були влучання в інфраструктуру міста, загинула одна людина, семеро зазнали поранень.

Ще одна потужна атака сталася увечері 12 травня. Тоді російські війська випустили 12 крилатих ракет типу Х-22 по інфраструктурі міста. Збити вдалося лише дві.

Один з найбільш кривавих обстрілів стався 27 червня, коли російські війська вдень розбомбили "ТЦ Амстор", який був повен відвідувачів. Усі були цивільними.

Жодної техніки чи військових там не було. На жаль, загинуло 20 людей і щонайменше 59 отримало поранення.

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