Росіяни застосували незвичну техніку для штурму острова Нестрига — речник ЗСУ

Російські війська продовжують спроби штурмувати острів Нестрига на Херсонщині, який нещодавно взяли під свій контроль Сили оборони України. Українські бійці відбили атаку російських штурмовиків, які застосували нову “військову техніку” — гідроцикл.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ворожим підрозділам не вдається висадитися на острові.

“Вони вже гідроцикл застосували, це щось новеньке. Але це їм так само не допомогло. Кількість людей в російській формі із “засмагою” синього кольору на березі цього острова лише зростає”, - зазначив Плетенчук.

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Він пояснив, що окупанти вимушені проводити штурмові дії на відкритій воді, тому вони для них закінчуються плачевно. Однак, речник ЗСУ не виключає, що росіяни будуть посилювати свої спроби штурму острова Нестрига та збільшувати кількість техніки.

Водночас Плетенчук нагадав, що окупанти продовжують обстрілювати КАБами прибережну смугу, населені пункти на правобережжі Херсонщини.

“Ситуація там складна, проте контрольована”, - підсумував він.

Нагадаємо, острів Нестрига, який віднедавна контролюються Сили оборони України, є важливим для протидії ворожим диверсантам.

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