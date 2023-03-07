Росіяни застосували новий тип керованої авіабомби: яка загроза для України

Окупанти можуть скидати нові бомби на відстані до 40 кілометрів від наміченої цілі.

Росіяни застосували новий тип керованої авіаційної бомби.

Про це інформує ISW.

Зазначається, що в російських загарбників наразі дефіцит високоточних ракет.

Як стало відомо, окупанти протягом останніх кількох тижнів застосували керовану авіаційну бомбу УПАБ-1500В проти невизначеної цілі в Чернігівській області. Прикметно, що ворожі бомбардувальники можуть скидати бомби на відстані до 40 кілометрів від наміченої цілі.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, авіаційні керовані бомби, які баражують, застосовані окупантами в Україні, можуть залітати на десятки кілометрів і завдавати руйнувань значно більших, аніж ракети.

"Вони запускають ракети дистанційно, як вони це роблять від весни минулого року, а можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила можуть залітати на десятки кілометрів", - каже Ігнат.

Нагадаємо, бомбардувальники військово-космічних сил РФ вперше використали проти України керовані бомби, які баражують, УПАБ-1500В вагою 1500 кг.

За словами експерта, боєприпас УПАБ-1500В - це аналог того, що пропонують Україні Сполучені Штати Америки.

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