Сльозогінний газ не смертельний, але викликає тимчасове подразнення очей і дихальної системи.

Всесвітній орган з контролю за хімічною зброєю заявив 14 лютого 2025 року, що він знову виявив сліди сльозогінного газу на лінії фронту з Росією в Дніпропетровській області.

Про це пише "Голос Америки".

У повідомленні мовиться, що Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), яка контролює використання хімічної зброї, знайшла докази, пов’язані з трьома інцидентами в регіоні в жовтні, і виявила сліди сльозогінного газу на снарядах гранат і зразках ґрунту, зібраних на Дніпропетровщині.

У звіті, про який ОЗХЗ повідомляє на сайті організації, йдеться про три інциденти, які сталися поблизу села Маріївка 2 жовтня 2024 року і два інциденти 12 і 14 жовтня 2024 року – поблизу села Іллінка. У листопаді також повідомлялося про виявлення слідів сльозогінного газу в регіоні.

Сльозогінний газ не смертельний, але викликає тимчасове подразнення очей і дихальної системи. Його використовують для розгону масових заворушень, але його використання як методу ведення війни, заборонене відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, угоди про нерозповсюдження, яку контролює ОЗХЗ.

На запрошення України ОЗХЗ вислала на Дніпропетровщину дві місії експертів, які зібрали дані та відправили речові докази до незалежних лабораторій, які підтвердили наявність слідів сльозогінного газу на зібраних матеріалах.

Генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріаса заявив, що серйозно занепокоєний цими висновками.

"Цей звіт знаменує собою другий підтверджений випадок виявлення гранат для боротьби з масовими заворушеннями на лініях зіткнення в Дніпропетровській області, що ще більше підкреслює невідкладність дотримання та забезпечення виконання принципів Конвенції про хімічну зброю", – цитує сайт ОЗХЗ його слова.

Він додав, що зараз більш ніж будь-коли, важливо підтримувати глобальні норми проти хімічної зброї та підтримувати цю фундаментальну заборону.

У звіті, переданому Україні, не називається сторона, яка використовувала заборонену хімічну зброю, оскільки команда ОЗХЗ не мала таких повноважень.

Але раніше Україна та Сполучені Штати заявляли, що Росія незаконно застосувала сльозогінний газ для боротьби з піхотою в траншеях.

Нагадаємо, що російська армія всіма засобами намагається захопити Україну. Для цього вона використовує заборонені хімічні речовини, від яких померло троє військовослужбовців ЗСУ.

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