Росіяни застосували ствольну та реактивну артилерію в районах 13 сіл: зведення Генштабу

Росіяни застосували ствольну та реактивну артилерію в районах 13 сіл: зведення Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на півдні України.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на утриманні займаних рубежів та вдосконаленні інженерного обладнання позицій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 16 червня.

Росіяни застосували ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.

Ворог підтримує у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу “Калібр”.

Раніше повідомлялося, що на півдні ворог скутий контрнаступальними діями ЗСУ.

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