Росіяни затихли на Поліссі та Сіверщині і відводять війська з-під Сум: нічне зведення штабу

Росіяни затихли на Поліссі та Сіверщині і відводять війська з-під Сум: нічне зведення штабу

До Нижегородської області РФ привезли близько 600 тіл загиблих в Україні окупантів.

Окупанти продовжують переміщувати додаткові підрозділи зі складу Тихоокеанського флоту та Західного військового округу РФ. Водночас, знизилася інтенсивність перевезень з глибини території Росії.

Про це йдеться у нічному зведенні Генштабу ЗСУ.

Загарбники продовжують ракетні та авіаційні удари по важливих об’єктах військової інфраструктури та передових позиціях.

Волинь

Залишається високою імовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України. Окупанти здійснюють повітряну розвідку на напрямках Ковель, Вараш, Сарни. Вантажівками вони підвозять до району населеного пункту Калинковичі ракети до ОТРК "Іскандер-М".

Полісся

Росіяни активних наступальних дій не проводив. Вони перегруповують окремі підрозділи зі складу Східного військового округу. Підрозділи, що зазнали суттєвих втрат відводяться на територію Білорусі для відновлення боєздатності. Так, вже вивели з території Київської області до 2-х БТГр зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Сіверщина і Слобожанщина

На Сіверському напрямку противник також наступальних дій не проводив. Росіяни зосередили зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів.

На Слобожанському напрямку окупанти відмовилися від наступальних дій в районі міста Суми. Вони намагається перегрупувати та відвести підрозділи на інші напрямки.

Так, одна з БТГр, що була задіяна у бойових діях, в повному обсязі виведена з України на територію Росії

Окупанти продовжували завдавати ударів по об’єктах інфраструктури Харкова. У напрямку на Ізюм росіяни намагалися вести наступальні дії.

Донбас

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, Маріуполь та виході в район Новотроїцького. Проте безуспішно.

Окупанти здійснювали артилерійські та мінометні обстрілиТорецького, Світлодарська, Троїцького, Пісків.

Основна мета росіяни — вихід на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

Південь

На Таврійському напрямку підрозділи Росгвардії на тимчасово зайнятих територіях у Херсонській області продовжують фільтраційні заходи.

На Південнобузькому напрямку положення та дії противника залишалися без суттєвих змін.

Втрати ворога

За наявною інформацією, протягом останніх п’яти діб до військових гарнізонів Нижегородської області РФ привезли близько 600 тіл загиблих на території України окупантів. Більшість з них проходили службу у 47-й танковій дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу.

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