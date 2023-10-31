Росіяни затримали військових, підозрюваних в "дикому" вбивстві у Волновасі: чому саме на нього відреагували в РФ

Чому окупанти так оперативно відреагували на вбивство великої родини з дітьми?

На Донеччині у Волновасі російські окупанти здійснили "дике" вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей. Попри ігнорування тисяч інших своїх воєнних злочинів, росіяни раптово почали розслідувати саме цю справу.

Ситуацію проаналізували експерти та журналісти The New York Times.

За словами фахівців, російські окупанти проявляють "політичне позерство" у випадку "розслідування" вбивства цілої родини на Донеччині.

Експерти The New York Times нагадують, що Москва постійно заперечує усі факти воєнних злочинів РФ в Україні.

"Несподівано оперативна реакція Росії саме на це вбивство викликає сумніви щодо мотивації цього вчинку", – заявила керівниця Медіа-ініціативи за права людини Тетяна Катриченко.

Фото вбитих людей швидко ширяться Мережею, тож під громадським тиском окупаційні сили "були змушені оголосити про розслідування цієї справи".

Водночас щодо сумлінності у розлідуванні справи вбивства у Волновасі фахівці налаштовані скептично.

Вони вважають, ймовірно, буде створення зовнішнього враження, що Москва справді стурбована злочинами проти цивільного населення.

"Зараз російська інформаційна кампанія щодо цієї справи будується на тому, що це ексцес виконавця. Це вписується в їхню стратегію удавання", – каже член київського Центру громадянських свобод Михайло Савва.

Він додав, що одночасно з цим Москва ігнорує багато інших злочинів, скоєних російськими військами.

У Волновасі російські окупанти здійснили "дике" вбивство: подробиці

Волноваха – прифронтове місто, яке перебуває під окупацією від 2022 року. Усі люди, в яких є зброя там – це російські військові.

За даними місцевих жителів, росіяни вбили цілу родину Капканець. Сім'я зібралася разом на свято. Згодом усіх членів родини, а саме дев'ятьох людей, знайшли вбитими, з вогнепальними пораненнями. Двох дітей окупанти теж не пощадили.

Раніше ми повідомляли, що ЗМІ назвали особи окупантів-вбивць 9 людей у Волновасі. Обидва окупанти мали проблеми з боргами, вони не змогли погасити кредити, тому пішли на війну вбивати українців.

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