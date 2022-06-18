Росіяни завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському, у Сєвєродонецьку тривають бої - Гайдай

Росіяни завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському, у Сєвєродонецьку тривають бої - Гайдай

Росіяни не припиняють атакувати Луганнську область.

Росіяни завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському. Поблизу Гірського, Сиротиного та Метьолкіного українські військові успішно відбили штурм. Окупанти з втратами відійшли на раніше займані позиції.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За словами керівника ОВА, загарбники повторно обстрілюють територію біля усіх мостів, які вже не придатні для пересування.

У Сєвєродонецьку тривають бойові дії. Росіяни безуспішно намагалися вести штурмові дії за межами міста. Крім того, чергових руйнувань на території транспортного цеху зазнав завод "Азот".

Вйськов РФ відкрили вогонь по Синецькому та Павлограду поблизу Сєвєродонецька. Крім того, двічі масовано обстріляні житлові квартали поблизу колишнього заводу "Донсода" в Лисичанську. Внаслідок обстрілів 13 будинків зруйновано у Гірському, а 14 - у Врубівці.

Фото: Сергій Гайдай

"Вчора п’ятьох осіб, які були поранені за останні дні, госпіталізовано до лікарень Дніпропетровщини. Серед них чотири лисичанина і один сєвєродончанин, який потрапив під обстріл у Лисичанську", - розповів Гайдай.

Також противник обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Метьолкіне, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку, Воронове, Золоте та Троїцьке. За підтримки артилерії росіяни здійснили штурмові дії неподалік Ниркового. Українські воїни вогнем змусили їх відмовитись від цієї ідеї.

Як повідомлялося, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти країни-агресорки продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Тривають бойові дії за місто Сєверодонецьк. З метою покращення тактичного положення підрозділи противника намагалися вести штурмові дії за межами міста. Втім, загарбники успіху не мали.

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