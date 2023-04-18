Росіяни завдали авіаудару по Луганщині: влучили у будинок, загинули троє мирних жителів

Російська армія завдала авіаудару по селу Новоєгорівка, що у Сватівському районі Луганської області. Окупанти влучили у житловий будинок. Внаслідок ворожої атаки є загиблі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, в якому знаходились люди, виникла пожежа. На жаль, через щільний артобстріл, врятувати людей з-під завалів, що палали, не було можливості", - йдеться у дописі керівника області.

За інформацією Лисогора, внаслідок бомбардування росіян троє мирних мешканці загинули. Жінку 1977 року народження шпиталізували до Харкова. Вона отримала осколкові поранення шиї, рук та ніг.

Очільник ОВА наголошує, що протягом останніх кількох днів окупанти майже безперервно використовують тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів Сватівського району.

Нагадаємо, днями голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомляв, що російські загарбники впритул наблизилися до Білогорівки. Найбільша активність бойових дій спостерігається у Кремінських лісах та у напрямку Білогорівки.

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