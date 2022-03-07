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Росіяни завдали авіаудару по Макарову: снаряд влучив на територію хлібзаводу, багато загиблих

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Росіяни завдали авіаудару по Макарову: снаряд влучив на територію хлібзаводу, багато загиблих

Associated Press

Є жертви серед цивільних.

Російські війська 7 березня завдали авіаудару в смт Макарів Київської області. Ворожий снаряд влучив на територію держпідприємства "Макарівський хлібозавод", що наразі не працює.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

Рятувальники врятували з-під завалів 5 людей, ще 13 осіб виявили загиблими.   

За попередніми даними, загалом на території заводу перебували до 30 людей.

Нагадаємо, щодо ситуації в самому Києві, то навколо міста збирається ударний кулак. Наступні дні будуть вирішальними, кажуть захисники столиці, також це підтверджує секретар РНБО Олексій Данілов. Він вважає, що Росія вже зібрала сили для другої спроби захопити Київ.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / © ТСН.ua
Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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