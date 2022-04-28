Росіяни завдали авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині: троє загиблих

Росіяни завдали авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині: троє загиблих

Армія Російської Федерації вранці 28 квітня завдала авіаудару по Нью-Йорку в Донецькій області.

Російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали. Пошкоджено щонайменше дев'ять приватних будинків. Втім, ця кількість руйнувань не точна.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок атаки військових країни-агресорки Росії троє людей загинуло. Крім того, поранення отримали троє мешканців Нью-Йорка. Кириленко наголосив, що і загиблі, і травмовані — це цивільні.

"Знову і знову росіяни б'ють по цивільних. Вони ведуть війну на винищення українського мирного населення", - наголосив очільник Донеччини.

Нагадаємо, розпочалася 64 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Донецькому напрямку угруповання противника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на оточенні угруповання військ Сил оборони.

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