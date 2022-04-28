Росіяни завдали авіаудару по Запоріжжю: п'ятеро цивільних отримали травми, серед них – 11-річна дитина

Росіяни завдали авіаудару по Запоріжжю: п'ятеро цивільних отримали травми, серед них – 11-річна дитина

У четвер, 28 квітня, окупанти завдали авіаційного удару ракетою класу Х-55 по Запоріжжю.

Внаслідок обстрілу п’ятеро мирних мешканців отримали травми, серед них – 11-річних хлопчик. Окрім цього, окупанти зруйнували житлові будинки у приватному секторі міста.

У Офісі Генерального прокурора повідомили, що за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому селі Якимівка Мелітопольського району Запорізької області у четвер, 28 квітня, "самоліквідувався" міст. Саме за допомогою нього російські окупанти постачали паливо та зброю з окупованого Криму.

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