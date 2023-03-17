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Росіяни завдали чотири авіаудари по Авдіївці (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни завдали чотири авіаудари по Авдіївці (фото)

Фото: Associated Press

Бої за Авдіївку тривають.

У п'ятницю, 17 березня, російські війська завдали по Авдіївці Донецької області чотири авіаудари. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни нанесли чотири авіаудари по Авдіївці. Жертв немає", - йдеться у його дописі.

Представник ОП наголошує, що обстріли міста відбуваються фактично цілодобово. Втім, бої за Авдіївку тривають, зауважив Єрмак.

© Андрій Єрмак/Facebook
Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Нагадаємо, основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив там понад 70 атак. Зокрема, 12 - на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
597
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