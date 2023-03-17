Росіяни завдали чотири авіаудари по Авдіївці (фото)

Бої за Авдіївку тривають.
У п'ятницю, 17 березня, російські війська завдали по Авдіївці Донецької області чотири авіаудари. Минулося без потерпілих.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни нанесли чотири авіаудари по Авдіївці. Жертв немає", - йдеться у його дописі.
Представник ОП наголошує, що обстріли міста відбуваються фактично цілодобово. Втім, бої за Авдіївку тривають, зауважив Єрмак.
Нагадаємо, основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив там понад 70 атак. Зокрема, 12 - на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.
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