Росіяни завдали кривавого удару по ринку в Донецьку: десятки загиблих та поранених (моторошні фото й відео)

Росіяни завдали удару по місцевому ринку у Кіровському районі Донецька. Трагедію вже назвали наймасштабнішою від початку окупації.

Нині відомо про близько 25 загиблих і 20 поранених.

Росіяни відкрили вогонь посеред білого дня зі своїх позицій на Червоногвардійських шахтах. Про це повідомив речник Української Добровольчої Армії Сергій Братчук.

Обстріл Донецька 21 січня

Обстріл Донецька 21 січня

Обстріл Донецька 21 січня

Обстріл Донецька 21 січня

Про те, що це був черговий кривавий самообстріл визнають і місцеві жителі у чатах.

Обстріл Донецька 21 січня

Натомість росіяни вкотре влаштовують шоу на смертях українців - знову брешуть про атаку "київского режиму", скликають Радбез ООН і вимагають реакцію міжнародної спільноти.

Так, у постійному представництві РФ повідомили, що обстріл Донецька (російськими окупантами - ред.) 22 січня стане однією з тем засідання Радбезу ООН щодо України за участю глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Жахливий удар росіян по ринку в Донецьку

Нагадаємо, вночі проти 20 січня російська окупаційна армія атакувала низку населених пунктів у Донецькій області. Загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли регіон.

Також протягом доби окупанти випустили рекордну кількість снарядів по Херсонщині. Військові РФ били по житлових кварталах, влучили в об'єкт критичної інфраструктури та церкву. Загинула одна людина.

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