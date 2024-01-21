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Росіяни завдали кривавого удару по ринку в Донецьку: десятки загиблих та поранених (моторошні фото й відео)

Росіяни завдали кривавого удару по ринку в Донецьку: десятки загиблих та поранених (моторошні фото й відео)

Росіяни завдали кривавого удару по ринку в Донецьку: десятки загиблих та поранених (моторошні фото й відео)

Обстріл Донецька 21 січня

Російські окупанти 21 січня здійснили терористичний акт у Донецьку.

Росіяни завдали удару по місцевому ринку у Кіровському районі Донецька. Трагедію вже назвали наймасштабнішою від початку окупації.

Нині відомо про близько 25 загиблих і 20 поранених

Росіяни відкрили вогонь посеред білого дня зі своїх позицій на Червоногвардійських шахтах. Про це повідомив речник Української Добровольчої Армії Сергій Братчук.

Обстріл Донецька 21 січня / ©
Обстріл Донецька 21 січня
Обстріл Донецька 21 січня / ©
Обстріл Донецька 21 січня
Обстріл Донецька 21 січня / ©
Обстріл Донецька 21 січня
Обстріл Донецька 21 січня / ©
Обстріл Донецька 21 січня

Про те, що це був черговий кривавий самообстріл визнають і місцеві жителі у чатах.

Обстріл Донецька 21 січня / ©
Обстріл Донецька 21 січня

Натомість росіяни вкотре влаштовують шоу на смертях українців - знову брешуть про атаку "київского режиму", скликають Радбез ООН і вимагають реакцію міжнародної спільноти. 

Так, у постійному представництві РФ повідомили, що обстріл Донецька (російськими окупантами - ред.) 22 січня стане однією з тем засідання Радбезу ООН щодо України за участю глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Жахливий удар росіян по ринку в Донецьку

Жахливий удар росіян по ринку в Донецьку

Нагадаємо, вночі проти 20 січня російська окупаційна армія атакувала низку населених пунктів у Донецькій області. Загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли регіон.

Також протягом доби окупанти випустили рекордну кількість снарядів по Херсонщині. Військові РФ били по житлових кварталах, влучили в об'єкт критичної інфраструктури та церкву. Загинула одна людина.

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