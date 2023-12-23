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Росіяни завдали масованого удару по житлових кварталах Херсона (відео)

Росіяни завдали масованого удару по житлових кварталах Херсона (відео)

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Росіяни завдали масованого удару по житлових кварталах Херсона (відео)

Удар по Херсону 23 грудня / Фото: Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона.

Росіяни 23 грудня завдали масованого удару по Херсону.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Близько 18.00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару. Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж. Ворог традиційно бив по житлових кварталах", - розповів він.

Росіяни завдали масованого удару по житлових кварталах Херсона

Росіяни завдали масованого удару по житлових кварталах Херсона

Нагадаємо, раніше очільник МВА Роман Мрочко повідомляв що окупанти обстрілювали Херсон від самого ранку. Удари завдавали з тимчасово окупованого лівого берега. 

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Дата публікації
Перегляди
1247
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