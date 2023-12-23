Росіяни завдали масованого удару по житлових кварталах Херсона (відео)

Окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона.
Росіяни 23 грудня завдали масованого удару по Херсону.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Близько 18.00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару. Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж. Ворог традиційно бив по житлових кварталах", - розповів він.
Нагадаємо, раніше очільник МВА Роман Мрочко повідомляв що окупанти обстрілювали Херсон від самого ранку. Удари завдавали з тимчасово окупованого лівого берега.
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