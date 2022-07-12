Росіяни завдали масових ракетних ударів по Харкову, Миколаєву і Торецьку: як минула ніч в регіонах

Ніч проти 12 липня відносно спокійно минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

Про те, як цієї ночі було в інших регонах Україна, - у зведенні.

Харківська область.

Окупанти держави-терористки продовжують обстрілювати Харків. Вночі росіяни випустили по місту дві ракети. Вони впали на відкриту територію між будинками та адмінбудівлею. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

У Харківській області також було не спокійно. Російські окупанти обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський райони. У Золочівській громаді снаряд потрапив у приватний будинок. Через атаку РФ загинули два 2 чоловіка. У Дерчагах внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє особіб. Їх шпиталізували.

Загалом внаслідок обстрілів окупантів країни-агресорки за добу на Харківщині загинули сім осіб. Постраждали 34 людини.

Луганська область.

Протягом ночі по позиціях українських військових на адміністративному кордоні області завдано чотири ракетних удари, вісім артобстрілів та три мінометних. В соцмережах повідомляється про початок окупаційною владою перепису населення у місті Сєвєродонецька. За попередніми даними, в місті залишилось близько 10 тис. мешканців.

Окупаційною владою Сєвєродонецька та "урядом ЛНР" створено робочу гурупу, яка має в стислі терміни обстежити будівлі та споруди міста.

Донецька область.

Протягом ночі не припинядлася рятувальна операція у місті Часів Яр, де 9 липня російська ракета поцілила у 5-поверхівку. З-під завалів дістали ще кілька тіл, зокрема 9-річного хлопчика. Наразі відомо про дев'ять врятованих людей, а також 34 тіла підняли на поверхню.

Зранку 1 липня росіяни завдали трьох ракетних удари по Торецьку. Одна влучила у дитячий садок. Куди прилетіли дві інші, з'ясовується.

Росіяни також обстріляли Слов'янськ. Окупанти лучили напряму у приватний житловий будинок. Наразі відомо про одну поранену людину.

Загалом протягом 11 липня в області відомо про дев'ятьх загиблих і двох поранених мирних мешканців.

Миколаївська область

Зранку ввторка, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів четвер людей поранено.

У Баштанському районі вчора ввечері та сьогодні близько 04:30 російські війська обстріляли Широківську громаду. Влучання були переважного поза межами населених пункті, а також по відкритих територіях. Внаслдок ворожих атак постраждалих немає. Крім того, продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді.

У Миколаївському районі внаслідок обстрілів селища Первомайське, які сталися ввечері 12 липня, зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих внаслдок атак немає.

Херсонська область.

Внаслідок обстрілів російських військових в області щоденно горять ліси та поля. До слова, лише від початку липня надзвичайники зафіксували 75 пожеж на майже 300 тисяч гектарах. Критична ситуація склалася у Бериславському районі та населених пунктах, які межують із сусідніми областями.

До слова, продовжується в області і нові призначення місцевих колоборантів, в також захоплення установ та навчальних закладів. Зокрема, було захоплено Інститут тваринництва степових районів "Асканія Нова".

В цілому ситуація в області критична, наголошують у зведенні.

Нагадаємо, розпочалася 139 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ поколошматили окупантів під Дементіївкою та відігнали від Мазанівки і Долини. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на 12 липня.

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