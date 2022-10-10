Росіяни завдали наймасштабнішого удару по енергосистемі України за весь час війни - міністр енергетики

На енергосистему України 10 жовтня відбулася наймасштабніша атака за весь час війни.

Російські окупанти завдали наймасштабнішого удару по енергосистемі України за весь час війни.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

“Постраждали і системи розподілу енергії, і системи генерації. Це наймасштабніша атака на енергосистеми України за весь час війни. Цинізм полягає в тому, що завдано ударів по всьому ланцюгу постачання. Для того, щоб усколаднити можливості перепідключень”, - наголосив Герман Галущенко.

Нагадаємо, що окупанти під час ракетної атаки пошкодили будівлю Консультативної місії Європейського Союзу.

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