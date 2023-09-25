Росіяни завдали потужного удару по Одещині: фото та відео наслідків

Під ударом опинилася припортова інфраструктура.
У ніч проти 25 вересня окупаційні війська атакували Одещину ударними дронами та двома типами ракет.
У ДСНС показали наслідки ворожої атаки.
"Готель на Морському вокзалі в Одесі - був знаковою і яскравою памʼяткою для кожного, хто хоч раз бував в нашому місті. Сьогодні ж Росія його знищила", - йдеться у повідомленні.
Росіяни використали для атаки на Україну 19 ударних дронів. Усі БпЛА типу "Shahed" були знищені підрозділами ППО.
Нагадаємо, в Одесі під удар окупантів потрапила припортова інфраструктура, також руйнувань зазнала нежитлова висотка та низка інших об'єктів.
Читайте також: