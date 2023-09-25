Росіяни завдали потужного удару по Одещині: фото та відео наслідків

У ніч проти 25 вересня окупаційні війська атакували Одещину ударними дронами та двома типами ракет.

У ДСНС показали наслідки ворожої атаки.

"Готель на Морському вокзалі в Одесі - був знаковою і яскравою памʼяткою для кожного, хто хоч раз бував в нашому місті. Сьогодні ж Росія його знищила", - йдеться у повідомленні.

Росіяни використали для атаки на Україну 19 ударних дронів. Усі БпЛА типу "Shahed" були знищені підрозділами ППО.

Ракетний удар по Одещині 25 вересня

Ракетний удар по Одещині 25 вересня

Ракетний удар по Одещині 25 вересня

Ракетний удар по Одещині 25 вересня

У ДСНС ліквідують наслідки ворожої атаки по Одеському порту

Нагадаємо, в Одесі під удар окупантів потрапила припортова інфраструктура, також руйнувань зазнала нежитлова висотка та низка інших об'єктів.

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