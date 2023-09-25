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Росіяни завдали потужного удару по Одещині: фото та відео наслідків

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Росіяни завдали потужного удару по Одещині: фото та відео наслідків

Ракетний удар по Одещині 25 вересня

Під ударом опинилася припортова інфраструктура.

У ніч проти 25 вересня окупаційні війська атакували Одещину ударними дронами та двома типами ракет.

У ДСНС показали наслідки ворожої атаки.

"Готель на Морському вокзалі в Одесі - був знаковою і яскравою памʼяткою для кожного, хто хоч раз бував в нашому місті. Сьогодні ж Росія його знищила", - йдеться у повідомленні.

Росіяни використали для атаки на Україну 19 ударних дронів. Усі БпЛА типу "Shahed" були знищені підрозділами ППО. 

Ракетний удар по Одещині 25 вересня / ©
Ракетний удар по Одещині 25 вересня
Ракетний удар по Одещині 25 вересня / ©
Ракетний удар по Одещині 25 вересня
Ракетний удар по Одещині 25 вересня / ©
Ракетний удар по Одещині 25 вересня
Ракетний удар по Одещині 25 вересня / ©
Ракетний удар по Одещині 25 вересня

У ДСНС ліквідують наслідки ворожої атаки по Одеському порту

У ДСНС ліквідують наслідки ворожої атаки по Одеському порту

Нагадаємо, в Одесі під удар окупантів потрапила припортова інфраструктура, також руйнувань зазнала нежитлова висотка та низка інших об'єктів.

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Дата публікації
Перегляди
1197
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