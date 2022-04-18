Росіяни завдали ракетних ударів по Львову: є загиблі та постраждалі, зокрема дитина

Росіяни завдали ракетних ударів по Львову: є загиблі та постраждалі, зокрема дитина

Внаслідок влучань російських ракет у Львові сталися пожежі.

У Львові внаслідок ракетних ударів Росії, за попередніми даними, є загиблі та постраждалі. Серед постраждалих – одна дитина.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Козицький з посиланням на інформацію Повітряного командування "Захід", повідомив, що вранці 18 квітня відбулися ракетні удари по Львову. Утім, як він каже, їх було 4, а не 5, як повідомлялося раніше.

Також читайте В Офісі президента повідомили, що саме обстріляли росіяни у Львові

"Три – по об‘єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває. Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень", - уточнив Козицький.

За його даними, на жаль, внаслідок обстрілу росіян є загиблі та постраждалі.

"Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина", - написав він.

Своєю чергою, нардеп Микола Княжицький додав, що у Львові путінські війська влучили у цивільну інфраструктуру. Також він показав авто, яке зазнало пошкоджень в результаті атаки Росії.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги вранці 18 квітня окупанти завдали п'ять прицільних ракетних ударів по Львову. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

В "УЗ" уточнили, що кілька ракет Росії влучили поруч із залізничними об’єктами.

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