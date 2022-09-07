Росіяни завдали ракетних ударів по Слов’янську: під завалами - троє літніх людей, тіло однієї вже дістали

Поліція документує воєнний злочин.
Внаслідок обстрілу міста Слов’янськ окупантами пошкоджено школу, поліклініку та багатоквартирний житловий будинок, в якому обвалився під’їзд.
Про це повідомили у Нацполіції.
"Під завалами опинилося троє літніх людей. Тіло одного з них вже дістали. Наразі тривають пошуки 84-річного чоловіка та його дружини", - доповіли правоохоронці.
Наразі на місці працюють поліцейські та рятувальники ДСНС. Постраждалих було одразу ідентифіковано, оскільки напередодні поліцейські проводили облік мешканців будинку, які залишилися в місті.
Поліція зібрала докази чергового воєнного злочину РФ. Правова кваліфікація - ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Зібрані матеріали буде скеровано до СБУ.
Нагадаємо, в Енергодарі вдень 6 вересня пролунав потужний вибух. Після цього повністю зникло електропостачання по місту і водопостачання. За декілька годин було частково відновлено електропостачання.
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