Росіяни завдали ракетних ударів по Слов’янську: під завалами - троє літніх людей, тіло однієї вже дістали

Внаслідок обстрілу міста Слов’янськ окупантами пошкоджено школу, поліклініку та багатоквартирний житловий будинок, в якому обвалився під’їзд.

Про це повідомили у Нацполіції.

"Під завалами опинилося троє літніх людей. Тіло одного з них вже дістали. Наразі тривають пошуки 84-річного чоловіка та його дружини", - доповіли правоохоронці.

Наразі на місці працюють поліцейські та рятувальники ДСНС. Постраждалих було одразу ідентифіковано, оскільки напередодні поліцейські проводили облік мешканців будинку, які залишилися в місті.

Поліція зібрала докази чергового воєнного злочину РФ. Правова кваліфікація - ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Зібрані матеріали буде скеровано до СБУ.

Нагадаємо, в Енергодарі вдень 6 вересня пролунав потужний вибух. Після цього повністю зникло електропостачання по місту і водопостачання. За декілька годин було частково відновлено електропостачання.

Читайте також: