Росіяни завдали ракетних ударів по Україні: у ДСНС перелічили області, які залишилися без світла

Ракети РФ під час масованої атаки 10 жовтня влучили в інфраструктурні об'єкти 8 областей України.

Унаслідок ракетної атаки росіян 10 жовтня знеструмлено чотири області України.

Про це повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону на "1+1".

За його словами, влучання в цивільні й інші об'єкти сталося у 8 областях країни. Наслідки атак зараз ліквідують понад 1 тис. рятувальників та 120 одиниць техніки.

"Унаслідок ракетної атаки росіян відбулися влучання в об'єкти критичної інфраструктури у восьми областях України. Щодо даних про травмованих і загиблих: наразі у нас є інформація про вісьмох загиблих осіб та 36 осіб травмованих. Цифри не остаточні. Наразі відсутнє електропостачання у чотирьох областях: Львівська, Полтавська, Сумська та Харківська області", - розповів він.

Нагадаємо, прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок атак РФ 10 жовтня пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах України і місті Києві.

Як повідомлялося, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на 11:35 10 жовтня відомо, що окупанти випустили по Україні 83 ракети, 43 з них збито.

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