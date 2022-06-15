Росіяни завдали ракетний удар по Дніпропетровщині: з'явилися деталі загибелі чотирьох людей (фото)

Російські окупанти вночі 15 червня обстріляли територію Дніпропетровщини.
Гатили росіяни по Апостолову. Зруйновані будинки, є незначні пошкодження лікарні, загинули чотири людини.
Про це повідомив міський голова Апостолового Андрій Оса.
За його словами, троє чоловіків після першого прильоту вийшли з будинків. У той час їх одразу накрило другою волною бомбардувань. Загинуло три людини. Ще один чоловік отримав травми несумісні з життям у своєму будинку.
“Також є поранений. Зараз він у лікарні, його стан стабілізовано, але залишається важким. На місцях падіння снарядів працюють ДСНС. На територіях міста ще залишаються касети від касетних снарядів. У жлдному разі не чіпайте їх. Пересувайтесь лише видимими частинами доріг, дивіться під ноги. Застерігаємо вас не виходити на вулицю під час або відразу після обстрілу, залишайтеся у безпечних місцях”, - наголосив Андрій Оса.
Він також додав, що від місцевих мешканців вже зафіксовані 48 звернень щодо пошкодженого майна та житлових будинків. Зараз міська рада формує перелік необхідних матеріалів.
“Зверніться на Гарячу лінію міської ради за телефоном: (067) 825 60 05. Та повідомте про свої пошкодження та орієнтовну потребу у матеріалах для першочергової допомоги: плівка або осб у місцях вибитих вікон, шифер чи покриття для пошкодженої покрівлі тощо”, - підкреслив міський голова Апостолова.
Нагадаємо, що на думку Арестовича, Шольц несе відповідальність за загибель українців.
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