Росіяни завдали ракетний удар по Дніпропетровщині: з'явилися деталі загибелі чотирьох людей (фото)

Російські окупанти вночі 15 червня обстріляли територію Дніпропетровщини.

Гатили росіяни по Апостолову. Зруйновані будинки, є незначні пошкодження лікарні, загинули чотири людини.

Про це повідомив міський голова Апостолового Андрій Оса.

За його словами, троє чоловіків після першого прильоту вийшли з будинків. У той час їх одразу накрило другою волною бомбардувань. Загинуло три людини. Ще один чоловік отримав травми несумісні з життям у своєму будинку.

“Також є поранений. Зараз він у лікарні, його стан стабілізовано, але залишається важким. На місцях падіння снарядів працюють ДСНС. На територіях міста ще залишаються касети від касетних снарядів. У жлдному разі не чіпайте їх. Пересувайтесь лише видимими частинами доріг, дивіться під ноги. Застерігаємо вас не виходити на вулицю під час або відразу після обстрілу, залишайтеся у безпечних місцях”, - наголосив Андрій Оса.

Він також додав, що від місцевих мешканців вже зафіксовані 48 звернень щодо пошкодженого майна та житлових будинків. Зараз міська рада формує перелік необхідних матеріалів.

Фото: соцмережі

“Зверніться на Гарячу лінію міської ради за телефоном: (067) 825 60 05. Та повідомте про свої пошкодження та орієнтовну потребу у матеріалах для першочергової допомоги: плівка або осб у місцях вибитих вікон, шифер чи покриття для пошкодженої покрівлі тощо”, - підкреслив міський голова Апостолова.

Нагадаємо, що на думку Арестовича, Шольц несе відповідальність за загибель українців.

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