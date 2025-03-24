Росіяни завдали ракетного удару по центру Сум: які наслідки (відео)

У центрі Сум пролунали вибухи – росіяни вдарили ракетами. Влада повідомила про руйнування.

Російська армія завдала ракетного удару по центру міста Суми вдень 24 березня.

Про це у відео з місця атаки повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Через удар по Сумах пошкоджені декілька багатоповерхівок, школа. Учні перебували в захисній споруді. Зараз там проводиться евакуація. Артюх акцентував, що всі живі-здорові.

Рятувальники зараз ліквідовують наслідки російської атаки, гасять пожежі.

"І робимо обхід багатоповерхівок щодо надання допомоги постраждалим людям", – сказав в відеозверненні очільник ОВА.

Росіяни атакували Суми і завдали руйнувань

Нагадаємо, в ніч проти 24 березня росіяни атакували Україну майже сотнею безпілотників. Вибухи гриміли у п’яти областях.