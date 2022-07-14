Росіяни завдали ракетного удару по Харкову, обстрілювали мирне населення кількох районів області - ОВА

Російські війська не припиняють завдавати ударів по Харківській області: потерпають і райони, і обласний центр.

У ніч проти четверга, 14 липня, окупанти держави-терористки завдали ракетних ударів по Немишлянському та Основ'янському районах Харкова. Перший обстріл стався о 23:00, а другий - після 02:00.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство. Крім того, зруйнована 3-поверхова будівля та автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Протягом минулої доби росіяни хаотично обстрілювали мирне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області. Окупанти зруйнували приватні будинки, господарчі споруди автомобілі. Крім того,в Ізюмському районі пошкоджена критична інфраструктура: горів дах розподільчого пункту електромереж однієї з лікувальних установ.

В ОВА повідомляють, що протягом доби від російської агресії постраждали двоє мирних жителів Чугуївського району. Їх шпиталізували до лікарні.

Як повідомлялося, зранку, 14 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу від армії країни-агресорки Росії. Окупанти випустили по обласному центру дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Наразі відомо про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

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