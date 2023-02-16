Росіяни завдали ракетного удару по Кіровоградщині: вражено ємності з нафтопродуктами (відео)

Зaрaз обрaховують зaвдaні збитки й aнaлізують нaслідки.
У Кропивницькому районі Кіровоградської області війська РФ 16 лютого влучили в об‘єкт інфраструктури - вражено ємності з нафтопродуктами.
Про це повідомляє Кіровоградська обласна військова адміністрація.
"Під ранок – прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. На місці працюють оперативні служби", – інформував зранку голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Вдень він уточнив, що ракетним ударом ємкість із нафтопродуктами була вражена сьогодні о 3:40 ранку. На щастя, ніхто з персоналу та людей, які перебували поблизу, не постраждали.
Внаслідок ракетних ударів виникла пожежа. Її локалізовано.
"Сьогодні о 3:40 ранку ракетним ударом вражена ємкість із нафтопродуктами. Там працювали бійці ДСНС, ліквідували аварію. Нині обраховують збитки, аналізують наслідки", – сказав очільник області.
Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого війська РФ вдалися до нової масованої атаки України.
Так, кілька ракет влучили в об’єкти критичної інфраструктури в районі Кременчука.
Також росіяни атакували об‘єкт критичної інфраструктури Львівщини.
Й обстріляли вночі 16 лютого Павлоград Дніпропетровської області. У результаті атаки там загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали. Багато руйнувань.
А зранку 16 лютого російські окупанти ракетами обстріляли місто Вовчанськ. У результаті ворожої атаки багато людей постраждали.
В ОК "Південь" заявили, що вдень 16 лютого російські окупанти можуть завдати повторних ракетних ударів по Україні.
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