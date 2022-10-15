Росіяни завдали ракетного удару по Київській області

Інформації про жертв наразі немає.

Армія Російської Федерації у суботу, 15 жовня, завдала ракетного удару по одній із громад Київської області.

Про це зранку 15 жовтня повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

"Київщина. Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв", - йдеться у повідомленні.

Кулеба просить мешканців області залишатися в укриттях, а також не фіксувати місце влучання та не викладати у Мережу фото й відео.

Повітряну тривогу було оголошено о 07:07. Вона тривала годину. До слова, після її сповіщення мешканці області у Мережі повідомляли про звуки вибухів.

Масовані ракетні удари по Україні

Російська армія від 10 жовтня активізувала удари ракетами по українських містах. Лише 10 жовтня окупанти РФ випустили понад 80 ракет, половину з яких вдалося збити ППО.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що так Кремль хоче далі шантажувати Європу енергоресурсами. Саме для цього РФ і позбавляє Україну можливості транспортувати енергетику до країн ЄС.

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський наголошує, що масованими атаками Москва намагається примусити українське керівництво сісти за стіл переговорів.

Генерал Великої Британії та ексзаступник головнокомандувача силами НАТО в Європі Річард Ширрефф називає ракетні удари Росії "позицією слабкого у війні". А ще він провів паралелі з бомбардуваннями Лондона 1940-41 років німецькими фашистами.

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