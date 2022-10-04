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Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську (фото)

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Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада. / ©

Армія Російської Федерації не припиняє атакувати населені пункти у Донецькій області.

У ніч проти 4 жовтня окупаційні війська завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення. 

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Зазначено, що російська ракета влучила у приватний сектор. Унаслідок удару пошкоджено будинки та школа. 

Фото: Краматорська міська рада. / ©
Фото: Краматорська міська рада.

Нагадаємо, розпочалась 223 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти з танків та мінометів обстріляли понад 20 населених пунктів.  Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ 4 жовтня.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
305
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