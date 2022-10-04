Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську (фото)

Армія Російської Федерації не припиняє атакувати населені пункти у Донецькій області.

У ніч проти 4 жовтня окупаційні війська завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Зазначено, що російська ракета влучила у приватний сектор. Унаслідок удару пошкоджено будинки та школа.

Фото: Краматорська міська рада.

Нагадаємо, розпочалась 223 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти з танків та мінометів обстріляли понад 20 населених пунктів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ 4 жовтня.

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