Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську (фото)

Армія Російської Федерації не припиняє атакувати населені пункти у Донецькій області.
У ніч проти 4 жовтня окупаційні війська завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.
Про це повідомила Краматорська міська рада.
Зазначено, що російська ракета влучила у приватний сектор. Унаслідок удару пошкоджено будинки та школа.
Нагадаємо, розпочалась 223 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти з танків та мінометів обстріляли понад 20 населених пунктів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ 4 жовтня.
Читайте також:
- Чи наважиться Путін на ядерний удар по Україні: експерт розповів, звідки може бути здійснена атака
- ЗСУ досягнули значних успіхів у районі Лимана і могли прорвати кордон Луганщини у напрямку Кремінної - ISW
- Втрати Росії: ЗСУ "відмінусували" ще 370 окупантів та знищили ворожий літак